Keine erste Reihe für deutsche Piloten auf dem Sachsenring

Motorrad-WM

Hohenstein-Ernstthal (dpa) - Nach dem vielversprechenden Auftakt haben die deutschen Motorrad-Piloten ihre Leistungen beim Heimspiel auf dem Sachsenring nicht bestätigen können. In keiner der drei Grand-Prix-Klassen steht ein deutscher Fahrer am Sonntag in Startreihe eins.

