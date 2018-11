Moto3-Sieg: 15-jähriger Can Öncü schreibt Geschichte

WM-Rennen in Valencia

Valencia (dpa) - Die Motorrad-WM ist mit einem spektakulären Sieg des türkischen Youngsters Can Öncü zu Ende gegangen. Der erst 15 Jahre alte Rookie ließ sich in Valencia auch von starken Regenschauern nicht beirren und schrieb sich in die Geschichtsbücher des Motorradsports ein.

