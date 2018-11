Schwerer Unfall von Flörsch beim Formel-3-Weltfinale

Rennen in Macao

Macao (dpa) - Die deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch ist beim Weltfinale der Formel 3 schwer verunglückt. Die 17 Jahre alte Münchnerin kam am Sonntag in Macao an der schnellsten Stelle der engen Strecke vom Kurs ab und flog mit ihrem Rennwagen durch und über die Fangzäune.

