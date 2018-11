Skandalfahrer Fenati soll 2019 in der Moto3-Klasse starten

Griff in Lenker von Manzi

Mies (dpa) - Skandalrennfahrer Romano Fenati soll in der Saison 2019 in der Moto3-Klasse der Motorrad-WM an den Start gehen. Das geht aus der vorläufigen Fahrerliste hervor, die jetzt veröffentlicht worden ist.

Copyright © mittelhessen.de 2018