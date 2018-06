Weltrat beschließt: Keine Fahrzeugwechsel mehr in Formel E

Verbesserte Batterie

Manila (dpa) – Die elektrische Rennserie Formel E fährt in der kommenden Saison in einem neuen Format. Dann wird es keinen Pflicht-Boxenstopp mit Fahrzeugwechsel mehr geben, wie der Motorsport-Weltrat in Manila beschloss.

