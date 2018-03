Wüsten-Start für Motorrad-WM: Nur noch zwei Deutsche dabei

Erstes Rennen in Katar

Doha (dpa) - In der Wüste von Katar startet die Motorrad-WM am Wochenende in ihre 69. Saison. Die deutschen Aussichten auf Erfolge sind in diesem Jahr so trübe wie lange nicht mehr. In der Königsklasse ist nicht einmal ein Deutscher dabei.

