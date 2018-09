Chance für Blum: Noch zwei Runden bis zum WM-Gold

Springreiten

Tryon (dpa) - Noch zwei fehlerfreie Runden - dann ist Simone Blum Weltmeisterin. Die 29 Jahre alte Springreiterin kann heute in den USA Gold gewinnen. Blum und ihre Stute Alice sind das einzige Paar, das in den bisherigen drei Runden keinen Fehler gemacht hat und liegt in Tryon damit auf Platz eins.

