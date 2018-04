Dressur-Star Werth siegt in Hagen

Grand Prix

Hagen am Teutoburger Wald (dpa) - Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim hochklassig besetzten Reitturnier in Hagen am Teutoburger Wald den Grand Prix gewonnen.

