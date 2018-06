Rothenberger deutscher Dressurmeister vor Werth

Trotz «Blackout»

Balve (dpa) - Später konnte Sönke Rothenberger über den peinlichen Patzer lachen. Der Dressurreiter erlebte am Samstag in Balve bei der deutschen Meisterschaft einen «Blackout», wie er es selber nannte. Der 23-Jährige verritt sich wie ein Anfänger - und gewann am Ende dennoch seinen ersten Titel.

