Schockemöhle verkauft Klaphakes WM-Pferd

Schwächung für Topreiterin

Mühlen (dpa) - Die Springreiterin Laura Klaphake muss zukünftig auf ihr WM-Pferd Catch me if you can verzichten. Paul Schockemöhle hat das Weltklasse-Pferd verkauft, es wird zukünftig von der Tschechin Anna Kellnerova geritten.

Copyright © mittelhessen.de 2018