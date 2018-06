Sönke Rothenberger siegt zum Auftakt der Dressur-DM

Isabell Werth auf Rang zwei

Balve (dpa) - Topfavoritin Isabell Werth hat sich beim Auftakt der deutschen Dressur-Meisterschaft geschlagen geben müssen. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt kam in Balve im Grand Prix nur auf Platz zwei. Der Sieg in der ersten Prüfung ging an Sönke Rothenberger.

Copyright © mittelhessen.de 2018