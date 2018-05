Springreiter Christian Ahlmann gewinnt erstmals in Wiesbaden

Premierensieg

Wiesbaden (dpa) - Springreiter Christian Ahlmann hat zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis von Wiesbaden gewonnen. Auf seinem Pferd Clintrexo blieb der ehemalige Weltranglisten-Erste in der entscheidenden Siegerrunde in einer Zeit von 45,84 Sekunden fehlerfrei.

