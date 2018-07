Tod zweier Pferde überschattet Derbywoche in Hamburg

Reitsport

Hamburg (dpa) – Der Tod zweier Pferde hat die Derbywoche in Hamburg-Horn überschattet. Die beiden Stuten Tabanike und Molly Moon brachen sich in den Rennen am Mittwochabend jeweils ein Bein und wurden auf der Rennbahn eingeschläfert.

