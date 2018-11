Was bei Deutschlands größtem Hallen-Reitturnier wichtig ist

«German Masters» in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Alle Weltmeister sind da. Das Reitturnier «German Masters» in Stuttgart bietet eine in Deutschland einmalige Vielfalt. Die Gold-Gewinner in drei olympischen Pferdesport-Disziplinen reiten am Wochenende in der Schleyer-Halle.

Copyright © mittelhessen.de 2018