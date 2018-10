106. Tour de France: Entscheidung fällt in den Alpen

Frankreich-Rundfahrt

Paris (dpa) - Die Entscheidung über den Gesamtsieg der 106. Tour de France (6. bis 28. Juli) fällt in den Alpen. So endet die 20. und vorentscheidende Etappe der Frankreich-Rundfahrt 2019 im 2365 Meter hoch gelegenen Skiort Val Thorens in den französischen Alpen.

Copyright © mittelhessen.de 2018