Ackermann-Sturz bremst Degenkolb - Viviani siegt erneut

Hamburger Cyclassics

Hamburg (dpa) - John Degenkolb hatte Redebedarf. Kurz nach der Zieldurchfahrt der 23. Cyclassics in Hamburg stand der Radprofi aus Oberursel in der Zielpassage und diskutierte über die Szene, die den 29-Jährigen womöglich um seinen zweiten Sieg in der Hansestadt nach 2013 gebracht hatte.

