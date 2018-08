Brennauer fährt um Gold - Auch Eilers und Dörnbach im Finale

Bahnrad-EM

Glasgow (dpa) - Die deutsche Medaillenflut bei den Bahnrad-Europameisterschaften hält an: Lisa Brennauer hat in Glasgow überraschend die Qualifikation in der 3000-Meter-Einerverfolgung gewonnen und damit EM-Silber sicher. Am Abend (Beginn: 20.42 Uhr MESZ) fährt sie im Sir-Chris-Hoy-Velodrome um die Goldmedaille.

