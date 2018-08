Cavendish an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt

Ex-Rad-Weltmeister

London (dpa) - Radprofi Mark Cavendish ist erneut an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Der Weltmeister von 2011 dürfte damit in dieser Saison sportlich nicht mehr in Erscheinung treten können.

