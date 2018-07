Erste Bergankunft: Chance für Favoriten, Gefahr für Sprinter

11. Etappe

Albertville (dpa) - Nach dem Auftakt in den Alpen steht bei der Tour de France am Mittwoch die erste Bergankunft an. Auf der im Olympiaort Albertville beginnenden 11. Etappe erwartet die Radprofis das Ziel an der Skistation La Rosière nahe der italienisch-französischen Grenze.

