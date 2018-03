Ex-Profi Jaksche über Froome-Sky: «Fast Armstrong-Ausmaße»

Salbutamol-Affäre

München (dpa) - Ex-Radprofi Jörg Jaksche war in seinen Teams Once, Telekom und CSC Mitglied im großen Club der Doper. Nach seinem Geständnis 2007 und der Wandlung zum Kritiker der Szene attackiert er in der neuesten Affäre auch den viermaligen Toursieger Chris Froome und dessen Sky-Team.

