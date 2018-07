Kittel zum Tour-Auftakt Dritter - Gaviria siegt

Tour de France

Fontenay-le-Comte (dpa) - Marcel Kittel fuhr hauchdünn am Sieg vorbei, der angefeindete Vorjahressieger Chris Froome stürzte und ein Tour-Novize siegte grandios: Schon der Auftakt der 105. Tour de France erfüllte am Samstag alle Erwartungen an Dramatik, Turbulenz und Spannung.

