Olympiasiegerin Sabine Spitz sagt für Mountainbike-EM ab

Folgen eines Sturzes

Glasgow (dpa) – Olympiasiegerin Sabine Spitz hat ihre Teilnahme an den Europameisterschaften der Mountainbiker in Glasgow abgesagt. Das berichtete rad-net.de, das offizielle Portal des Bundes Deutscher Radfahrer, am Samstag.

