Rad-WM: Zum Titel durch die «Höll» - Schachmann mit Chancen

Weltmeistschaft in Innsbruck

Innsbruck (dpa) - Der Weg zum Titel bei der Rad-WM in Innsbruck führt durch die «Höll». Der so benannte steile Final-Anstieg bildet beim Straßenrennen am 30. September mit bis zu 28 Prozent Steigung das I-Tüpfelchen auf dem wahrscheinlich schwersten WM-Kurs seit 1980 in Sallanches.

