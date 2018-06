Radprofi Froome vor Tour: «Habe jedes Recht zu starten»

Trotz Salbutamol-Test

London (dpa) - Der umstrittene Radprofi Chris Froome lässt keinen Zweifel an seinem Start bei der 105. Tour de France am 7. Juli in Noirmoutier an der französischen Atlantikküste.

Copyright © mittelhessen.de 2018