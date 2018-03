Tour de France 2020 startet in Nizza

107. Frankreich-Rundfahrt

Paris (dpa) - Der Start der Tour de France 2020 findet in Nizza statt, gab die Tour-Organisation ASO am 12. MÄrz bekannt. Die 107. Auflage der der Frankreich-Rundfahrt wird dabei am 27. Juni gestartet.

