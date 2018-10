Tour of Guangxi: Ackermann sprintet zum neunten Saisonsieg

Radrundfahrt in China

Qinzhou (dpa) - Radprofi Pascal Ackermann ist auch kurz vor Saisonende weiter in guter Form. Der 24 Jährige aus Kandel sprintete am Mittwoch bei der zweiten Etappe der Tour of Guangxi in China zu seinem neunten Saisonsieg.

Copyright © mittelhessen.de 2018