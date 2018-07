Welte und Levy siegen bei Bahnradsport-Meisterschaften

Favoriten vorn

Dudenhofen (dpa) - Miriam Welte hat am letzten Tag der deutschen Meisterschaften in Bahnradsport erstmals in ihrer Karriere den Titel im Sprint erobert. Maximilian Levy zeigte sich in Dudenhofen in alter Stärke und verteidigte seinen Titel im Keirin.

