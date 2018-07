Weltmeister Sagan kann in 18. Etappe der Tour starten

Nach Sturz

Trie-Sur-Baise (dpa) - Weltmeister Peter Sagan kann trotz seines Sturzes in die 18. Etappe der Tour de France am heutigen Donnerstag starten. Das gab das Team Bora-hansgrohe am Vormittag bekannt.

