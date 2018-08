Zwei Deutsche BMX-Fahrer im Achtelfinale

European Championships

Glasgow (dpa) - Julian Schmidt aus Erlangen und Jonas Ballbach aus Aichach haben die zweite Runde bei den BMX-Europameisterschaften der Radsportler in Glasgow erreicht. Beide treten am Samstag zum Achtelfinale an, das im BMX-Zentrum der schottischen Metropole ausgetragen wird.

