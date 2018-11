ATP Cup wird 2020 eingeführt - Austragung im Januar

Tennis-Teamwettbewerb

London (dpa) - Der Tennis-Kalender bekommt einen weiteren Team-Wettbewerb. Im Januar 2020 soll erstmals der «ATP Cup» für 24 Mannschaften in Australien ausgetragen werden, wie die Spielerorganisation ATP am Rande ihrer Tour Finals in London mitteilte.

