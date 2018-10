Alexander Zverev und Kerber in Peking im Achtelfinale

Tennis-Turniere

Peking (dpa) - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistenfünfte siegte am Dienstag gegen den Spanier Roberto Bautista Agut 6:4, 6:4 und trifft nun in der nächsten Runde auf den Tunesier Malek Jaziri.

