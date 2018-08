Alexander Zverev wieder im Team Europa dabei

Laver Cup

Chicago (dpa) - Deutschlands Tennisjungstar Alexander Zverev wird auch in diesem Jahr wieder beim Laver Cup dabei sein. Die Nummer vier der Welt wurde von Teamchef Björn Borg in das Team Europa für die Veranstaltung vom 21. bis 23. September in Chicago berufen.

