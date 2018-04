Auch Gojowczyk in Barcelona ausgeschieden

ATP-Turnier

Barcelona (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Barcelona in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-Jährige verlor sein Spiel gegen den Argentinier Guido Pella mit 4:6, 4:6. Pella trifft in der nächsten Runde nun auf den Slowaken Jozef Kovalik.

Copyright © mittelhessen.de 2018