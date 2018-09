Auch Wimbledonsieger Djokovic im US-Open-Viertelfinale

Sieg gegen Sousa

New York (dpa) - Wimbledonsieger Novak Djokovic bleibt im Rennen um seinen dritten US-Open-Titel. Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste zog mit 6:3, 6:4, 6:3 gegen den Portugiesen João Sousa ins Viertelfinale in New York ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018