Caroline Wozniacki an rheumatoider Arthritis erkrankt

Tennis-Star

Singapur (dpa) - Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki leidet an einer Autoimmunkrankheit. Nach ihrem Aus bei den WTA Finals in Singapur erklärte die Dänin, dass bei ihr vor den US Open im August rheumatoide Arthritis festgestellt worden sei.

