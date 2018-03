Comeback auf Sardinien - Siegemund nach Kreuzbandriss zurück

ITF-Turnier

Pula (dpa) - Fernab des illustren Tennis-Spektakels von Indian Wells fängt Laura Siegemund im kleinen Rahmen an. In einem Tennis-Club auf der Ferieninsel Sardinien tritt die frühere deutsche Nummer zwei fast zehn Monate nach ihrem Kreuzbandriss erstmals wieder an.

