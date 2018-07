Das bringt der Tag in Wimbledon

Wer zieht in die 3. Runde ein?

London (dpa) - In Wimbledon werden die ersten Drittrunden-Teilnehmer ermittelt. Die großen deutschen Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev sind noch nicht wieder an der Reihe. Stattdessen führt Julia Görges das deutsche Quintett am Mittwoch auf Rasen an.

Copyright © mittelhessen.de 2018