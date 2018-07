Das bringt der Tag in Wimbledon

Zverev und Kerber favorisiert

London (dpa) - Angelique Kerber und Alexander Zverev wollen an diesem Donnerstag in Wimbledon Julia Görges und Jan-Lennard Struff in die dritte Runde folgen. Auch Philipp Kohlschreiber muss seine Zweitrundenpartie beim Rasen-Tennisturnier im Südwesten Londons noch beenden.

