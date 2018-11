Davis-Cup: Coric bringt Kroaten gegen Frankreich in Führung

Finale in Lille

Lille (dpa) - Die kroatischen Tennis-Herren sind im Davis-Cup-Finale in Frankreich mit 1:0 in Führung gegangen. Borna Coric entschied im Fußballstadion Pierre-Mauroy in Lille das erste Einzel gegen Jeremy Chardy mit 6:2, 7:5, 6:4 für sich.

Copyright © mittelhessen.de 2018