Deutsche Wildcard-Starter jubeln - Mayer verschenkt Sieg

ATP-Turnier in München

München (dpa) - Zum Auftakt des ATP-Turniers in München haben zwei deutschen Wildcard-Tennisprofis einen Sahnetag erwischt. Yannick Hanfmann und Matthias Bachinger gewannen am Montag ihre Matches in der ersten Runde und stehen bei den BMW Open damit im Achtelfinale.

