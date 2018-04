Deutsches Davis-Cup-Team in Spanien komplett

Zverev eingetroffen

Valencia (dpa) - Das deutsche Davis-Cup-Team bereitet sich in vollständiger Besetzung auf das schwere Viertelfinale in Spanien vor. Nach seiner Finalniederlage beim Masters-Turnier in Miami ist auch der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev eingetroffen.

