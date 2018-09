Die Spiele der deutschen Tennisprofis bei den US Open

Matches am Samstag

New York (dpa) - Ein deutscher Tennisprofi wird heute auf jeden Fall in das Achtelfinale der US Open einziehen. Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber stehen sich in einem aus deutscher Sicht mit Spannung erwarteten Duell gegenüber.

