Die Spiele der deutschen Tennisprofis beim US-Open-Auftakt

Grand Slam in New York

New York (dpa) - Als erste der deutschen Tennis-Hoffnungen bei den US Open muss heute Julia Görges auf den Platz. Gefordert sind in der ersten Runde auch Tatjana Maria, Carina Witthöft, Mischa Zverev, Peter Gojowczyk und Routinier Florian Mayer bei seinem Abschiedsturnier.

