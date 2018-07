Federer mit lockerem Zweitrunden-Sieg in Wimbledon

Rasenturnier

London (dpa) - Titelverteidiger Roger Federer steht in Wimbledon ohne Satzverlust in der dritten Runde. Wie in seinem Erstrundenmatch hatte der Schweizer auch beim 6:4, 6:4, 6:1 gegen den slowakischen Tennisprofi Lukas Lacko keine Probleme.

Copyright © mittelhessen.de 2018