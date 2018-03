Federer unterliegt Qualifikant - Nadal wieder Spitze

Tennis-Turnier in Miami

Miami (dpa) - Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer ist in Miami völlig überraschend schon in seinem Auftaktmatch gescheitert und muss die Weltranglisten-Führung an den Spanier Rafael Nadal abgeben.

Copyright © mittelhessen.de 2018