Frühes Aus für Lisicki in US-Open-Qualifikation

Formtief

New York (dpa) - Tennisspielerin Sabine Lisicki ist wie in Wimbledon auch bei den US Open in der ersten Runde der Qualifikation gescheitert. Die Berlinerin verlor 4:6, 5:7 gegen Olga Goworzowa.

Copyright © mittelhessen.de 2018