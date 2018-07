German Open: Gojowczyk in Hamburg in erster Runde raus

Tennis-ATP-Turnier

Hamburg (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den German Open in Hamburg gleich in der ersten Runde gescheitert. Der 29 Jahre alte Münchner verlor am Dienstag gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 1:6, 2:6 und zeigte dabei eine enttäuschende Vorstellung.

Copyright © mittelhessen.de 2018