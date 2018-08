Görges entspannt und bereit für US Open

Grand Slam in New York

New York (dpa) - Angelique Kerber unterhielt am Kinder-Tag der US Open auf dem Centre Court gemeinsam mit Rafael Nadal und Novak Djokovic die Tennis-Fans. Im Schatten der riesigen Arena plauderte Julia Görges gut gelaunt und wirkte bestens gerüstet.

