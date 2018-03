Görges in Indian Wells weiter - Aus für Marterer und Barthel

ATP- und WTA-Turnier

Indian Wells (dpa) - Julia Görges hat beim Tennisturnier in Indian Wells die dritte Runde erreicht. Die an Nummer zwölf gesetzte Spielerin aus Bad Oldesloe gewann in Kalifonien gegen Natalia Wichljanzewa aus Russland mit 6:4, 6:1.

