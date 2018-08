Görges in Tennis-Weltrangliste erstmals Nummer neun

Wimbledon-Halbfinalistin

New Haven (dpa) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges steht in der Tennis-Weltrangliste so gut da wie nie zuvor. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe verbesserte sich um einen Platz und ist erstmals die Nummer neun der Welt, wie aus der am Montag veröffentlichten Rangliste hervorgeht.

